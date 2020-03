La NOC dénonce l'importation par les autorités de l'Est de la Libye d'une cargaison de Kérosène des EAU

23 Mars 2020

Tripoli, Libye, 23 mars (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a de nouveau critiqué l'importation par les "autorités de l'Est de la Libye", d'une cargaison de carburant d'aviation (kérosène) des Emirats arabes unis.

Cette cargaison transportée par le pétrolier "Gulf Petroleum 4" a été déchargée au port de Benghazi (Est) le 16 mars dernier.

Dans un communiqué publié dimanche soir la NOC rappelle que "selon la loi libyenne, toutes les opérations d'importation de carburant doivent être effectuées par elle-même" et souligne l'illégalité de cette expédition qui n'a pas reçu son autorisation.

Selon le communiqué, "les autorités de l'Est de la Libye ont tenté de justifier l'arrivée de la cargaison en déclarant faussement que la Compagnie nationale de pétrole discrimine les résidents de la région orientale en réduisant l'approvisionnement en carburant".

"Les données contenues dans les bulletins sur les conséquences de l'arrêt de la production de pétrole que la Compagnie publie chaque semaine soulignent que nous n’avons pas réduit les approvisionnements dans la région de l’Est", se défend la NOC, précisant que toutes les quantités d’essence ou de diesel consommées par les citoyens de Benghazi, Sebha, Tobrouk, Oubari, Misrata et Khomes sont fournies, soit par les raffineries de la Compagnie quand elles sont autorisées à fonctionner, soit en achetant du marché mondial.

La Compagnie pétrolière libyenne a souligné qu'elle s'était engagée à assurer la plus grande équité dans l'opération de fourniture de carburant, car elle ne fait pas de distinction entre les Libyens.

Pour sa part, le président du Conseil de direction de la NOC, Mustapha Sanalla, a souligné que "nous ne voulons pas créer davantage de divisions ni un sentiment de discrimination et d'injustice parmi le peuple libyen", ajoutant que le personnel de la NOC partout en Libye indépendamment de ses convictions politiques et de ses positions sur les procédés de diriger la Libye est uni sur le fait que "la production de pétrole et de gaz en Libye et ses revenus appartiennent à tous les Libyens, et ils doivent être utilisés au profit de tous les Libyens".

Le patron de la NOC a ajouté, selon le communiqué que la Compagnie a connu au cours des douze derniers mois, une augmentation significative de la demande de carburant d'aviation dans l'Est de la Libye, ajoutant: "nous avons fourni de 2015 à 2018 environ 45.000 à 50.000 tonnes métriques de kérosène par an".

Il a souligné qu'"en 2019 nous avons approvisionné de la région de l'Est avec plus de 73.000 tonnes métriques, malgré la baisse du trafic de l'aviation civile par rapport aux années précédentes".

Le responsable libyen a démenti que certaines parties de la Libye ne reçoivent pas des quantités suffisantes de carburant.

Il a signalé que les autorités de l'Est du pays ont utilisé cette même fausse version pour justifier la séparation des départements de la société Brega de commercialisation des produits pétroliers dans les régions orientale et centrale de l'entreprise légitime? en septembre de l'année dernière, ajoutant: "ce qui soulève nos inquiétudes, c'est que la concurrence que nous voyons actuellement entre des puissances étrangères conduira à la destruction ou à la division de la Libye".

