Le Mali ferme toutes les infrastructures sportives et socioéducatives publiques en raison du coronavirus

23 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Bamako, Mali, 23 mars (Infosplusgabon)- Le ministère malien de la Jeunesse et des sports a décidé de fermer, jusqu'à nouvel ordre, tous les stades et toutes les infrastructures sportives et socio-éducatives publiques du pays, en application des mesures édictées par le Conseil supérieur de la Défense, en vue de prévenir la propagation du coronavirus au Mali, annonce un communiqué officiel.

Ce Conseil supérieur de la Défense, présidé par le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a pris des mesures de prévention parmi lesquelles, l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, des regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de cinquante personnes, sous réserve du respect des gestes-barrières.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a invité les fédérations et associations sportives, ainsi que l’ensemble du mouvement sportif, au respect strict des mesures édictées.

Dimanche soir, le ministre malien la Sécurité, le général Salif Traoré, a lancé un appel pressant à tous les Maliens à respecter les consignes pour éviter la propagation du coronavirus, après avoir fait le constat que les mesures édictées n'étaient pas observées dans les mairies lors des mariages.

Le général Traoré, qui s'exprimait dans le journal télévisé de 20 heures, a averti que des dispositions seront prises dès ce lundi pour appliquer les mesures prises par le Conseil supérieur de la Défense.

On note que, pour l'heure, le Mali n'a enregistré aucun cas de coronavirus, contrairement à ses pays voisins.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon