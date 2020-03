Le CIO se donne quatre semaines pour décider du maintien ou non des JO 2020 de Tokyo

23 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Dakar, Sénégal, 23 mars (Infosplusgabon) - Alors que des voix autorisées s’élèvent de plus en plus à travers le monde pour demander, au mieux le report, au pire l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, du fait de la pandémie du coronavirus, le Comité International Olympique (CIO) semble jouer la montre.

Il s’est donné quatre semaines pour décider du maintien ou non des JO, prévus du 24 juillet au 9 août prochains.

Cependant, l’instance dirigée par l’Allemand Thomas Bach, a pour la première fois, laissé entrevoir la possibilité d’un report du plus grand rendez-vous sportif mondial, même si elle a fait savoir qu’une annulation " n’est pas à l’ordre du jour".

Car, selon M. Bach, cela équivaudrait à détruire "le rêve olympique de 11.000 sportifs des 210 Comités nationaux olympiques, de l'équipe des réfugiés et des sportifs".

De larges discussions sont ainsi lancées avec les Comités nationaux olympiques (CNO) pour trouver la meilleure formule possible, alors que le Covid-19 continue de faire des ravages à travers le monde.

Et à la lumière des avis émis çà et là, la tendance serait pour un report de quelques mois, voire d’un an de ces JO. Car, un peu partout, les compétitions sportives sont à l’arrêt et cela ne semble pas devoir cesser sous peu.

Or, pour l’heure, environ 43 pc des places qualificatives à ces joutes quadriennales du sport planétaire attendent d’être prises.

FIN/INFOSPLUSGABON/RET/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon