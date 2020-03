Les responsables des médias audiovisuels appelés à soutenir la campagne de mobilisation contre COVID-19

23 Mars 2020

Kinshasa, RD Congo, 23 mars (Infosplusgabon) - Le ministre d’Etat, ministre de la Communication et médias, Jolino Makelele, a appelé les responsables des médias audiovisuels à soutenir la campagne de mobilisation contre COVID-19, au cours d’un entretien avec eux, indique un communiqué.

Le ministre d’Etat Jolino Makelele leur a recommandé d’adapter leurs grilles des programmes à la lutte contre le Coronavirus avant d’insister sur le fait que les émissions doivent être en cohérence avec les mesures de prévention sanitaires annoncées par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son message à la nation.

Pour Le ministre d’Etat, ces mesures doivent être didactiques et pédagogiques en vue de rendre la télévision plus attractive pour les enfants et toutes les personnes à domicile.

Il a, à cette même occasion, annoncé la suspension des réunions de Conseil des ministres jusqu’à nouvel ordre.

