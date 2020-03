Le Sénégal annonce onze nouveaux cas de coronavirus

23 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Dakar, Sénégal, 23 mars (Infosplusgabon) - Le ministère sénégalais de la Santé publique et de l'action sociale avait annoncé dimanche onze nouveaux cas confirmés de coronavirus.

Selon le directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé publique et de l'action sociale, faisant le point quotidien, ce dimanche, sur les 85 tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar, onze se sont révélés positifs, six cas étant importés et les cinq autres étant des cas contacts.

Cela porte à 67 le nombre de cas confirmés de covid-19 au Sénégal dont 62 sont en traitement, cinq cas étant guéris.

