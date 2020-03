Mauritanie: confinement de 219 individus revenus du Sénégal

Écrit par Antoine Lawson | 23 Mars 2020

Nouakchott, Mauritanie, 23 mars (Infosplusgabon) - Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19), 219 personnes en provenance du Sénégal au cours des dernières heures, ont été placées en confinement sanitaire dans des hôtels, selon le ministre mauritanien de l’équipement et des transports, Mohamed Ahmed Mahaimid, cité dimanche par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI-un organe du gouvernement).

Ainsi, le nombre total d’individus placés dans cette situation en Mauritanie atteint le chiffre de 500.

Ce responsable gouvernemental préside la commission logistique créée dans le cadre de la gestion de la pandémie du COVID-19.

« Dans ce groupe, 70 personnes ont été placées dans des hôtels à Rosso (ville frontalière située à 200 kilomètres au Sud de Nouakchott) et 149 acheminés vers Nouakchott pour y être également confinées.

Les conditions d’accueil ont été marquées par des mesures de précaution strictes.

Le nombre de confinés dans notre pays atteint actuellement le chiffre de 500, nationaux et étrangers compris, répartis entre hôtels et auberges à Rosso, Nouakchott, Atar, Chinguetti et Ouadane.

Les services publics, particulièrement les forces armées et de sécurité et les structures de santé, sont mobilisés, pour recevoir dans des conditions convenables, toutes les personnes en provenance de l’extérieur » selon le ministre.

D’un commun accord, la Mauritanie et le Sénégal ont décidé de fermer leur frontière commune à la circulation des personnes, à compter du samedi 21 mars, et jusqu’à nouvel ordre, en vue de parer à la propagation du coronavirus (COVID-19).

