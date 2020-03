Coronavirus : suspension de l'activité des transports interurbains

23 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 23 mars (Infosplusgabon) - En raison de la propagation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, avec à ce jour 75 cas, le ministère en charge des transports a annoncé la suspension de l'activité des transports.

Cette mesure prend effet ce lundi et sera évaluée en fonction de l'évolution de la situation comme les autres mesures prises par les autorités.

A ce jour au moins 604 personnes sont en confinement au Burkina Faso, alors que la maladie a tué quatre personnes et cinq autres ont été déclarées guéris.

Depuis samedi, un couvre-feu est instauré de 19H00 à 5H00, la fermeture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires, et l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes.

