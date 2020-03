Maurice annonce un plan de protection pour lutter contre le Covid -19

23 Mars 2020

Port-Louis, Maurice, 23 mars (Infosplusgabon) - Le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, le Dr Zouberr Joomaye, a déclaré dimanche que Maurice a mis en place un plan de protection pour lutter contre la propagation du Covid-19, eu égard au nombre croissant de cas qui sont détectés qui s'élève désormais à 18 avec un décès.

Le Dr Joomaye a exhorté la population à se conformer au confinement qui, selon lui, "est le seul moyen d'arrêter la propagation du Covid-19 comme cela a été le cas en Chine".

Dans le cadre de ce plan, le Dr Joomaye a souligné que les supermarchés resteront ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00 pendant la période de confinement. Les stations-service, boulangeries et pharmacies resteront ouverts tous les jours.

Les autres mesures comprennent la conversion de trois hôpitaux pour les cas suspects de Covid-19; la conversion de l'hôpital de Souillac en centre de réanimation pour les cas graves liés à Covid-19; l’accélération des procédures de passation des marchés pour l'achat d'équipements de protection; le redéploiement du personnel de santé pour les cas d'urgence; les véhicules gouvernementaux de 14 places seront convertis en ambulances; le fait de faire appel aux cliniques privées, à la société de Saint-Jean et de la Croix-Rouge pour mettre leurs ambulances à la disposition du gouvernement; un système de médecins à domicile pour empêcher aux gens de demander des soins dans les hôpitaux est mis en place; la surveillance étroite des appels sur les numéros gratuits; l’ouverture de guichets pour le paiement des pensions aux retraités qui ne sont pas payés par les banques; Le gouvernement assurera le paiement du salaire à tous les fonctionnaires; Mauritius Telecom et la Central Water Authority vont suspendre les déconnections des maisons; et la fourniture d'une connexion Wi-Fi gratuite à tous les centres de quarantaine.

Pour sa part, le directeur des services de santé, le Dr Vasant Rao Gujadhur, a déclaré que la recherche des contacts se faisait en permanence.

"Nous recherchons de toute urgence tous les passagers qui étaient à bord de deux vols, Air Mauritius MK O15, arrivé à Maurice le 17 mars, et Kenya Airways KQ 274, qui a atterri le 18 mars dans lequel deux cas positifs ont été détectés", a-t-il indiqué.

