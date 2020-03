Mali: Les religieux invités au respect des consignes pour protéger les fidèles dans les lieux de culte

22 Mars 2020

Bamako, Mali, 22 mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre malien Boubou Cissé a invité, samedi, les leaders religieux au respect des consignes et à proposer le plus tôt possible des mesures concrètes pour protéger les fidèles dans les lieux de culte.

C'était au cours d'une réunion de concertation entre le Premier ministre, les représentants des faîtières des organisations religieuses (musulmanes, catholiques et protestantes), ainsi que ceux des familles fondatrices de Bamako et des associations de la société civile.

Même si pour l'instant, la plupart des lieux de culte restent ouverts, les religieux se sont félicités de la décision du gouvernement, puisque toutes les confessions tiennent compte du bien-être physique, émotionnel et spirituel des individus et des sociétés.

L'église catholique a suspendu jusqu'à nouvel ordre les célébrations publiques dans les églises. Les mosquées continuent à être fréquentées par les musulmans qui constituent plus de 95 % de la population malienne.

Mardi, le conseil supérieur de la Défense présidé par le chef de l'Etat malien, Ibrahim Boubacar Kéita, a pris une série de mesures contre la propagation du coronavirus notamment l'interdiction des vols commerciaux en provenance surtout des pays touchés par la maladie, la fermeture pendant trois semaines des écoles de tous ordres, la suspension de tout regroupement dépassant 50 personnes.

Aucun cas de coronavirus n'a été décelé au Mali, à ce jour, selon les autorités sanitaires. Samedi, trois cas suspects ont été testés négatifs, portant à 61 le nombre des cas suspects qui se sont tous révélés négatifs.

