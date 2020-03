Coronavirus: Le Ghana ferme toutes ses frontières après avoir enregistré 21 cas positifs et un décès

22 Mars 2020

Accra, Ghana, 22 mars (Infosplusgabon) - Le Ghana va fermer toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes à la circulation humaine pendant les deux prochaines semaines, à partir de dimanche à minuit, dans le cadre des nouvelles mesures de lutte contre la COVID-19 (coronavirus), le nombre de cas positifs ayant atteint 21 avec un décès.

Le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a déclaré, dans une émission de radio et de télévision samedi soir, que toute personne entrant dans le pays, avant dimanche à minuit, sera obligatoirement mise en quarantaine et soumise à un test de dépistage du virus.

Il a déclaré que cette fermeture ne s'appliquera pas aux marchandises, aux fournitures et aux cargaisons.

Le gouvernement a déjà interdit les vols en provenance de pays ayant plus de 200 cas positifs au COVID-19, a suspendu les voyages officiels, sauf en cas d'absolue nécessité, a interdit les services religieux et les prières et funérailles musulmanes de plus de 25 personnes.

Le président a déclaré que le ministère de la Santé allait intensifier ses efforts de recherche des contacts et veiller à ce que toutes les personnes qui ont été identifiées comme ayant été en contact avec des personnes infectées soient testées pour le virus.

Le Président Akufo-Addo a déclaré que davantage d'équipements de protection individuelle sont en cours d'acquisition pour renforcer le matériel destiné aux travailleurs de la santé de première ligne, ajoutant que 50.000 kits de test supplémentaires ont été commandés et sont très prochainement attendus dans le pays.

Il a annoncé que le ministère de la Santé mobilise les professionnels de la santé, en activité ou retraités, pour renforcer la préparation du pays à faire face à une éventuelle recrudescence des infections.

"Il est encourageant d'entendre le nombre de professionnels de la santé à la retraite qui se sont proposés pour offrir leurs services", a déclaré le président.

Il a réitéré son appel aux membres de l'industrie pharmaceutique pour qu'ils augmentent leur production nationale de produits pharmaceutiques en promettant que le gouvernement fera de son mieux pour les soutenir.

Le président a déclaré que les cas d'infections localisées exigent que le public maintienne une stricte autodiscipline et continue à pratiquer la distanciation sociale prescrite et des protocoles d'hygiène améliorés dans tous les aspects de la vie quotidienne.

"Nous devons nous laver les mains régulièrement, utiliser des désinfectants à base d'alcool, arrêter de nous serrer la main et éviter tout contact étroit et inutile avec notre corps. J'implore chacun d'entre vous de se conformer à ces mesures. Notre survie est entre nos mains.

"Tout en continuant à respecter ces mesures et en intensifiant nos efforts pour vaincre ce virus, je nous invite tous à rechercher le visage du Tout-Puissant. Ainsi j'appelle tous les Ghanéens, chrétiens et musulmans, à observer le mercredi 25 mars 2020 une journée nationale de jeûne et de prière. Prions Dieu de protéger notre nation et de nous sauver de cette pandémie".

Il a déclaré que les actions du gouvernement "visent à atteindre cinq objectifs clés: limiter et arrêter l'importation du virus; contenir sa propagation; offrir des soins adéquats aux malades; limiter l'impact du virus sur la vie sociale et économique; et inspirer l'expansion de nos capacités nationales et approfondir notre autonomie.

"Il y a des difficultés évidentes devant nous, et nous devrions tous nous préparer à y faire face", a-t-il affirmé.

