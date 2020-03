Le Niger enregistre un 2ème cas de coronavirus et renforce les mesures de prévention

22 Mars 2020

Niamey, Niger, 22 mars (Infosplusgabon) – Le Niger a enregistré, samedi soir, son deuxième cas de coronavirus sur un sujet de nationalité italienne âgé de 51 ans, travaillant dans une ONG internationale rentré de l’Italie le 28 février 2020, indique un communiqué lu par le ministre nigérien de la Santé publique.

Selon ce communiqué « le patient est déjà pris en charge par les services compétents et son état est actuellement stable ». Le gouvernement tient à rassurer l’opinion nationale et internationale que « toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie ».

« Le gouvernement réitère son appel au respect strict de toutes les mesures déjà prises et demande à la population de rester sereine ».

Après avoir enregistré son premier cas de coronavirus ou COVID-19, le jeudi 19 mars 2020, le gouvernement du Niger a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la gestion de la pandémie. Il s’agit, entre autres, de la fermeture des aéroports, des frontières terrestres et des établissements scolaires.

En outre, les responsables des associations islamiques et les évêques ont suspendu les prières collectives dans les lieux de culte.

Comme autres nouvelles mesures, le gouvernement du Niger a aussi décidé de la fermeture des auto-gares et la suspension des transports terrestres en commun pour une durée d’une semaine renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit ; du renforcement du contrôle de température et des mesures d’hygiène aux différentes sorties et entrées des villes ; de l’interdiction des visites non essentielles dans les maisons d’arrêt.

En outre, les visites aux malades dans toutes les formations sanitaires publiques et privées seront réglementées, en plus de l’application stricte des mesures de préventions dans les services publics et privés, les marchés, les restaurants, les entreprises et les sociétés.

Le gouvernement a aussi mis en garde tous ceux qui véhiculent de fausses informations sur la pandémie du coronavirus à travers les médias, les réseaux sociaux et autres canaux de communication.

Les bars, les boîtes de nuit, les salles de cinéma et les lieux de spectacle sont également fermés depuis le 18 mars alors que tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, comme cérémonies de baptêmes, de mariages et toute autre forme de cérémonie comme les ateliers et les séminaires.

En outre, il est institué des mesures d'hygiène obligatoires dans les marchés, les magasins, les restaurants, les services publics et privés, alors qu'une distance d'au moins un mètre doit être respectée entre les personnes dans les grandes surfaces, les restaurants, les entreprises, les zones aéroportuaires et autres lieux publics.

