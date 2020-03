Covid-19 : Le gouvernement congolais décrète la fermeture immédiate des toutes frontières jusqu’à nouvel ordre

22 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Brazzaville, Congo, 22 mars (Infosplusgabon) – Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a décrété, samedi soir à Brazzaville, dans une brève déclaration lue à la télévision nationale, la fermeture immédiate de toutes les frontières terrestres, fluviales, maritimes et aériennes jusqu’à nouvel ordre, après la confirmation d’un nouveau cas de Covid-19 portant à quatre le nombre de personnes atteintes du Coronavirus au Congo.

‘’ En date du 21 mars 2020, un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé sur le territoire national. Il s’agit d’un ressortissant congolais de 47 ans, arrivé le 15 mars 2020 à Pointe-Noire, en provenance de France. Compte tenu de l’évolution de la pandémie sur le plan mondial, sur instruction du chef de l’Etat, Denis Sassou-Nguesso, le gouvernement congolais décrète la fermeture immédiate de toutes les frontière terrestres, fluviales, maritimes et aériennes jusqu’à nouvel ordre. Seuls les navires et les vols cargos sont autorisés. Cette mesure prend effet à compter du 21 mars à minuit ‘’, a déclaré Clément Mouamba.

En rappel, le 16 mars dernier, le gouvernement congolais avait pris une série de mesures en vue de renforcer les mesures préventives au Covid-19. Il s’agit, entre autres, de la création d’un fonds sur le Covid-19, immédiatement abondé par l’Etat d’un montant de 1,5 milliard de FCFA ; l’intensification des contrôles aux points d’entrée, par la mobilisation des équipes supplémentaires de santé et sécurité, notamment les frontières terrestres ; la fermeture des établissements scolaires, des salles de jeux, spectacles et de cinéma ainsi que des restaurants en plein ; le report, à des dates ultérieures, des événements internationaux prévus au Congo, notamment les congrès, conférences et croisades, et l’interdiction des manifestations de plus de 50 personnes ; la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les compétition sportives de masse sur le territoire national.

Consultez également les liens : http://etat-pied-noir.eu/

https://www.youtube.com/channel/UCasxJxn4Q9OoyoZvqNcqs3Q/discussion

FIN/INFOSPLUSGABON/RET/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon