Tunisie: mesures d'accompagnement économiques et sociales face au Coronavirus

22 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Tunis, Tunisie, 22 mars (Infosplusgabon) - La Tunisie entre dimanche dans une période de confinement sanitaire général qui se poursuivra jusqu’au 4 avril, décidé par le Président Kaïs Saied dans le but d’endiguer la propagation du Coronavirus qui a fait un mort et 60 cas d’infection confirmés, selon les derniers chiffres officiels.

Cette mesure avait été précédée par l’instauration depuis mercredi dernier d’un couvre-feu nocturne qui n’a pas été respecté par une partie de la population, selon le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki.

Dans une adresse à la nation tard dans la soirée de samedi, le Premier ministre Elyes Fakhfakh a déclaré que le confinement général “a été dicté par la situation que nous vivons”, “une situation très sérieuse qui nécessite beaucoup de sagesse, de responsabilité et de discipline”, a-t-il dit sans plus de précisions.

Il a appelé les citoyens à rester chez eux et ne sortir qu’en cas de besoins pressants pour “faire quelques courses ou aller en pharmacie puis rentrer rapidement”.

Il a estimé à 15% de la population, soit 1,5 million de Tunisiennes et de Tunisiens, celles et ceux qui seront autorisés à se rendre à leur travail dans les secteurs vitaux comme la sécurité, la santé, le transport, l’agroalimentaire, l’électricité, l’eau, les banques et les industries indispensables.

Selon Fakhfakh, la période confinement sera mise à profit pour procéder à 10.000 analyses qui permettront de “cerner le périmètre de la pandémie et d’envisager tous les scénarios possibles”.

Le Premier ministre a, par la même occasion, annoncé une batterie de mesures d’accompagnement économiques et sociales destinées à faire face à l’impact du Coronavirus dont il a estimé le coût à 2500 millions de dinars tunisiens (environ 850 millions de dollars).

Il a fait état du déblocage de lignes de financement exceptionnelles pour venir en aide aux couches vulnérables et aux entreprises en difficulté du fait de la pandémie. Il a assuré que des subventions seront allouées aux travailleurs qui seront mis au chômage technique et des moratoires seront accordés en ce qui concerne les prêts bancaires et les redevances fiscales et les cotisations sociales.

Il a également annoncé la suspension pendant deux mois, du paiement des factures d’électricité, d’eau et de téléphone.

Selon lui, “la stratégie du gouvernement vise trois objectifs: ne laisser aucun Tunisien dans le besoin, ne perdre aucun poste d’emploi et ne perdre aucune entreprise”.

Il a, par ailleurs, mis en garde les spéculateurs qui tenteront de tirer profit des difficultés que traverse le pays. “L’Etat sera sans merci face aux spéculateurs de tous genres dont les délits seront considérés comme des crimes de guerre, parce que le pays est en guerre”, a-t-il averti.

