Etats-Unis : "Veuillez ralentir au niveau de la déforestation en 2020", a exhorté le patron de l'ONU à l'occasion de la célébration de la journée nationale des forêts

21 Mars 2020

New York, Etats-Unis, 21 mars (Infosplusgabon) - A l'occasion de la journée internationale des forêts célébrée, ce samedi, le patron des Nations Unies, Antonio Guterres a lancé un appel pour que l'année 2020, qui a été décrétée comme une "nature super year", soit l'année durant laquelle le monde va observer un recul et ralentir le niveau de déforestation et de la perte forestière.

La célébration de l'édition 2020 de cette journée internationale des forêts met l'accent sur les relations entre les forêts et la biodiversité, et ceci à la suite d'une publication d'un rapport de 2019 des Nations Unies qui avait tiré la sonnette d'alarme par rapport au rythme accéléré du niveau d'extinction des espèces et de la vitesse inédite avec laquelle les écosystèmes se dégradent.

Le Secrétaire général des Nations Unies a signalé que les forêts et l'environnement mondial en général, sont en train d'être dégradées de manière aigüe par la façon non-durable avec laquelle nous consommons les ressources naturelles, ce qui accélère la perte de la biodiversité et exacerbe le changement climatique.

Un communiqué des Nations Unies indique qu'au regard du rôle essentiel que jouent les forêts dans la préservation de la vie sur terre et dans la régulation du climat, M. Guterres a exprimé son inquiétude par rapport aux dégâts qui sont en train d'être causés par les conditions de sécheresse dans plusieurs parties du monde, citant par ailleurs les incendies forestières dévastatrices, de l'Arctique canadien et de la Sibérie jusqu'à la Californie et l'Australie.

Mais, par dessus tout, la déforestation continue d'être la principale menace puisqu'elle est causée par l'agriculture à grande échelle : même si le taux annuel de déforestation a baissé de moitié au cours des 25 dernières années, de vastes surfaces de forêts continuent, cependant, d'être perdues.

"Nous devons agir rapidement pour renverser la tendance. La sauvegarde des forêts est partie intégrante des solutions à entreprendre", a souligné le patron des Nations Unies, avant d'exhorter les gouvernements, les entreprises et la Communauté de la Société civile à "prendre des actions urgentes pour mettre un terme à la déforestation et restaurer les forêts dégradées, de telle sorte que les générations futures puissent profiter d'un futur plus vert et plus sain".

FIN/INFOSPLUSGABON/OLM/2020

© Copyright Infosplusgabon