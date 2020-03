Air Mauritius autorisée à titre spécial à opérer trois vols retour pour cause de coronavirus

21 Mars 2020

Spécial coronavirus

Port-Louis, Maurice, 21 mars (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne nationale mauricienne, Air Mauritius, a reçu une autorisation spéciale pour effectuer trois vols retour ce samedi, en dépit de la suspension des vols commerciaux pour éviter la propagation du COVID-19.

Cette autorisation spéciale permet à Air Mauritius de ramener ce samedi des ressortissants, des résidents mauriciens, leurs épouses et leurs enfants sur les vols MK749 en provenance de Mumbai, MK852 en provenance de Johannesburg et MK053 en provenance de Londres.

D'après le document, tous les passagers qui sont autorisés à entrer à Maurice sur ces vols seront placés en quarantaine à leur arrivée.

Air Mauritius a également souligné qu'elle respectait totalement les directives sanitaires locales et internationales relatives à la pandémie du COVID-19 et applique les normes de sécurité et de santé les plus élevées.

