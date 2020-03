Maurice a enregistré son premier décès du coronavirus

21 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Port-Louis, Maurice, 21 mars (Infosplusgabon) - Le ministre de la Santé et du bien-être de Maurice, Dr Kailesh Jagutpaul, a confirmé ce samedi le décès de l'un des patients atteints du COVID-19, sans donner plus de détails.

Par ailleurs, deux nouveaux cas positifs ont été enregistrés sur l'île, ce qui porte à 14 le nombre total de personnes infectées.

Pour sa part, le porte-parole de la Cellule nationale de communication sur le coronavirus, Dr. Zouberr Joomaye, a invité la population à respecter le protocole de confinement national mis en place depuis vendredi.

“Les Mauriciens sont appelés à collaborer pleinement dans la lutte contre la propagation du virus sur le territoire", a-t-il rappelé.

Selon le Dr. Joomaye, suite à la confirmation des nouveaux cas, le protocole de confinement est appliqué pour 14 jours dans le but de protéger les citoyens et de ralentir la propagation du virus.

“Cela signifie que la population doit rester à la maison, compte tenu du caractère très contagieux du virus via les contacts inter humains", a-t-il dit.

D'après lui, seuls les services essentiels comme la police, les sapeurs-pompiers, les hôpitaux, les centres de santé, les pharmacies, les magasins d'alimentation, les stations service, et les banques, seront autorisés à fonctionner.

Il a ajouté qu'un certain nombre d'activités économiques seront également autorisés à tourner, car elles sont indispensables pour Maurice.

Les marchés et les services d'élevage fonctionneront normalement, et un service de transport minimum sera autorisé. Les bus seront disponibles de 7h00 du matin à 19h00 locales sur une fréquence réduite et le Metro Express fonctionnera de 6h00 du matin à 18h00 heure locale.

D'après le Dr. Joomaye, jusqu'ici, 667 personnes ont été placées en quarantaine et la recherche est en cours pour retrouver les gens ayant été en contact avec ceux qui ont été testés positifs.

