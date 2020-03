Le Togo ferme ses frontières et les écoles et boucle des villes en riposte au coronavirus

21 Mars 2020

Lomé, Togo, 21 mars (Infosplusgabon) - Le Togo a pris, vendredi soir, des dispositions complémentaires, dans le cadre des mesures visant à prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus, indique un communiqué du gouvernement.

Ces mesures, qui s’ajoutent à celles existantes, préconisent la fermeture pour deux semaines des frontières terrestres aux passagers, à partir de ce samedi.

Cette mesure, souligne par ailleurs le gouvernement, ne s’applique pas à la circulation des marchandises.

Les lieux de culte, églises, mosquées sont fermés pour un mois.

Les établissements scolaires publics, privés et confessionnels du primaire, secondaire et universitaires sont fermés pour trois semaines.

Quant aux marchés, ils sont autorisés à ouvrir mais, les vendeurs et vendeuses ont l’obligation de porter des masques de protection.

Les discothèques sont fermées sur toute l’étendue du territoire national ; les activités culturelles et sportives de masse suspendues jusqu’à nouvel ordre ; la plage et le littoral qui rassemblent souvent le week-end un grand monde qui s’adonne aux sports de masse est interdite de fréquentation.

Les funérailles et enterrements, d’habitude, regroupant des centaines de personnes, ne doivent regrouper que 15 personnes.

L’Etat décide, en outre, le bouclage de la capitale, Lomé, ville stratégique située à 50 km de la frontière avec le Bénin à l’Est et séparée seulement de la frontière avec le Ghana à l’Ouest par une simple rue, Tsévié, à 35 km au nord de Lomé, Kpalimé, ville touristique à 120 km au nord-ouest de Lomé, fréquentée par des milliers de touristes occidentaux et Sokodé, ville de la région centrale, carrefour d’échanges commercial, sont bouclées avec des contrôles stricts aux entrées.

Le Togo, rappelle-t-on, compte désormais 12 cas de coronavirus et le pays a pris des mesures, notamment la suspension des vols en provenance des pays très affectés, l’annulation des événements internationaux et nationaux ainsi que l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.

