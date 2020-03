La prise en charge du Coronavirus est assurée gratuitement par le gouvernement au Burkina Faso, selon le Président Kaboré

21 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 21 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabè assure la prise en charge gratuite des malades du coronavirus, a déclaré, vendredi soir, le Président Roch Marc Christian Kaboré dans un message à la Nation.

A la date du 20 mars, le Burkina Faso a enregistré 40 cas confirmés au coronavirus, dont un décès et quatre guérisons.

M. Kaboré a souligné que le gouvernement a adopté un plan de riposte autour duquel s’organise la mobilisation des acteurs et des partenaires techniques et financiers.

"Le Gouvernement, pour sa part, assure la prise en charge gratuite des malades et continuera à garantir l’approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité, tout en veillant au contrôle des prix. De même, il restera attentif aux mesures à prendre pour soutenir la relance des activités économiques au sortir de cette crise", a-t-il assuré.

"J’ai invité le Haut Conseil national de la recherche scientifique à activer sa commission Santé et bien-être, et j’ai bon espoir que nos chercheurs et nos laboratoires nationaux sauront relever le défi de la prise en charge des personnes contaminées. Du reste, j’ai décidé de la mise en place d’un Conseil scientifique auprès du Président du Faso, pour suivre et orienter les mesures à prendre contre la pandémie", a-t-il ajouté.

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a décrété, vendredi soir, un couvre-feu de 19H00 à 05H00 et annoncé la fermeture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires.

