Le ministre des affaires étrangères du Burkina Faso testé positif au coronavirus

20 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 mars (Infosplusgabon) - Le ministre burkinabè des affaires étrangères Alpha Barry a annoncé vendredi, qu'il a été testé positif au coronavirus.

Le chef de la diplomatie porte à trois le nombre de ministres contaminés au coronavirus en plus des ministres burkinabè de l'éducation et de l'administration territoriale.

Le Burkina Faso a enregistré 40 cas confirmés au coronavirus, un décès et quatre guérisons. Pour limiter la propagation de la maladie le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a décrété vendredi soir un couvre-feu de 19 heures à 5 heures et annoncé la fermeture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires.

