La conférence des évêques du Togo suspend les célébrations eucharistiques en riposte contre le coronavirus

20 Mars 2020

Lomé, Togo, 20 mars (Infosplusgabon) - La Conférence des évêques du Togo, en contribution à la riposte contre le coronavirus qui fait des milliers de morts dans le monde, a décidé la suspension des célébrations eucharistiques les dimanches jusqu’à nouvel ordre, indique un communiqué de l’église catholique.

Les messes de dimanche qui rassemblent plusieurs fidèles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, ainsi que les messes pour les malades, les célébrations des sacrements de la première communion, de la confirmation et de baptêmes pour les enfants.

S’agissant des célébrations de mariages, l’église « recommande de les reporter » mais, si les fiancés insistent à le célébrer, la Conférence des évêques leur propose « une célébration avec un nombre restreint, en l’occurrence pas plus de 50 personnes ».

Par ailleurs, les célébrations eucharistiques en semaine ne doivent pas regrouper plus de 50 personnes, indique l’église.

Pour ce qui concerne les obsèques, les évêques recommandent des veillées, des messes d’enterrement et des enterrements dans « l’intimité familiale », avec un nombre ne dépassant pas 50 personnes et dans le respect des mesures du gouvernement ; les salutations sur le parvis de l’église ou au cimetière sont interdites.

Les cours de catéchèses et les classes de chants sont suspendues tandis que les marches pénitentielles de carême sont interdites.

Le chemin de la croix qui regroupe des fidèles, le vendredi saint, avant le week-end pascal, « se fera en famille ou dans des petits groupes de chrétiens dans le respect des recommandations du gouvernement », précise le communiqué de l’église catholique.

Les évêques qui invitent les fidèles à « vivre ce moment de restriction dans la foi, la confiance et l’espérance de l’éradication rapide du coronavirus », appellent au respect des mesures prises par le gouvernement.

Au Togo, rappelle-t-on, le nombre de cas de coronavirus a atteint le chiffre de 9 depuis le 18 mars dernier. Aucun cas de décès n’est détecté.

Le gouvernement, suite à l’expansion de la pandémie, a pris d’importantes mesures dont l’interdiction de rassemblements de plus de 100 personnes, la suspension des vols en provenance des pays très affectés (Italie, Espagne, France et Allemagne), l’interdiction ou l’annulation d’événements nationaux et internationaux jusqu’à nouvel ordre.

