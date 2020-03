Coronavirus : L'ambassade des Etats-Unis en Gambie annule les rendez-vous de routine pour le visa non-immigrants

20 Mars 2020

Banjul, Gambie, 20 mars (Infosplusgabon) – Depuis le 17 mars 2020, l'ambassade des Etats-Unis en Gambie a annulé les rendez-vous de routine pour le visa non-immigrants, tout en indiquant que l'ambassade reprendra les services de visa de routine dès que possible, mais qu’elle ne peut pas fournir de date précise en ce moment, apparemment à cause de la maladie COVID-19.

"Tout demandeur ayant payé les frais de visa doit noter qu’ils sont valides et peuvent être utilisés pour une demande de visa dans le pays où il a été payé pendant un an à compter de la date de paiement", a souligné un communiqué.

Le communiqué indique en outre, que les American Corners à Bundung et sur l'avenue Kairaba sont temporairement fermés au public afin d’évaluer les protocoles pour atténuer efficacement les risques auxquels les nombreux Gambiens qui utilisent régulièrement les installations pourraient être exposés.

«Pendant cette crise, les Etats-Unis continueront de jouer un rôle de premier plan dans la sécurité sanitaire mondiale. Les Etats-Unis travaillent depuis des décennies pour améliorer la capacité mondiale à contenir les épidémies à leur source et à minimiser leur impact. Ces investissements et ce partenariat ont jeté les bases d'une préparation rapide et efficace aux menaces émergentes, notamment l'épidémie actuelle », indique le communiqué.

«Nous encourageons tous les Gambiens à rechercher des sources fiables d'informations pendant cette crise sanitaire mondiale. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains sont une excellente source d'informations à jour et précises fournies par les meilleurs professionnels de la santé qui luttent contre l'épidémie de COVID-19 », ajoute le communiqué.

Le communiqué a en outre révélé que le 14 mars, le Département d'Etat a autorisé le départ des membres du personnel diplomatique américain de toute représentation diplomatique ou consulaire à l’étranger et des membres de leurs familles qui ont été identifiés comme étant médicalement exposés en cas de présence du COVID 19 ».

«Le 15 mars, le Corps de la paix a annoncé qu'il allait suspendre les opérations des volontaires et qu’il commencera à évacuer les volontaires de tous les postes en raison de l'épidémie de COVID-19. Ces évacuations représentent une suspension temporaire des activités des volontaires. Le Corps de la paix ne ferme pas ces postes et il sera prêt à reprendre ses activités normales lorsque les conditions le permettront », a noté le communiqué.

Selon le communiqué, dans le cadre de la pandémie mondiale de COVID-19, les Etats-Unis prennent des mesures décisives pour informer et protéger les citoyens américains à l'étranger, protéger la patrie, faire progresser l'engagement de l'administration à renforcer les capacités de sécurité sanitaire mondiale pour cette épidémie et les épidémies futures et réduire son impact sur les entreprises et les chaînes d'approvisionnement américaines à l'étranger.

«Le 2 mars, l’USAID a annoncé un financement de 37 millions de dollars alloué aux pays touchés ou à haut risque de propagation du virus de Wuhan. Cela s'ajoute aux 100 millions de dollars d'aide humanitaire et à la livraison de plus de 17 tonnes d'aides que les Etats-Unis ont envoyées au peuple chinois en janvier.

L'assistance américaine reflète l'engagement continu des Etats-Unis à prévenir et à traiter les maladies infectieuses. Comme indiqué dans sa stratégie de sécurité sanitaire mondiale, les Etats-Unis s'associent à d'autres pays pour mieux prévenir, détecter et répondre aux menaces de maladies infectieuses à la source », souligne le communiqué.

Selon le communiqué, depuis 2009, l'USAID a investi plus d'un milliard de dollars américains pour aider à prévenir, détecter et répondre aux menaces endémiques et émergentes pour la santé, notamment des maladies comme le COVID-19.

"Cet engagement, ainsi que les centaines de millions de dollars US généreusement octroyés par le secteur privé américain, démontrent un fort leadership des Etats-Unis dans la réponse à l'épidémie", a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Michael R. Pompeo.

Les Etats-Unis ont également pris des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité des citoyens américains dans le monde.

