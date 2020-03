Cinquantenaire de la francophonie : Les festivités réduites à cause du coronavirus

20 Mars 2020

Niamey, Niger, 20 mars (Infosplusgabon) – Les festivités marquant le cinquantenaire de la francophonie à Niamey, vendredi 20 mars, sont réduites en raison de la pandémie du coronavirus, indique-t-on au ministère nigérien des Affaires étrangères.

«L’aggravation de la crise du coronavirus nous a imposé de réduire les activités et d’annuler les invitations lancées aux chefs d’Etat des pays fondateurs » de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Président de la Commission nationale de la Francophonie, Kalla Ankaraou.

Dans un message à l’occasion du cinquantenaire de l’institution francophone sous le thème « l’héritage de Niamey aujourd’hui », le ministre a indiqué toutefois que la construction d’un monument du cinquantenaire a été maintenue, qui va se dresser au quartier Poudrière de Niamey face à la voie express et qui sera réceptionné incessamment.

En plus de la diffusion d’un film documentaire et d’une exposition photos, des conférences débats et d’autres activités avec bien sûr, un public restreint sont au programme, a détaillé le président de la Commission nationale de la Francophonie.

Le gouvernement avait le 13 mars dernier reporté ou annulé toutes les manifestations internationales prévues dans le pays dont les festivités de l’OIF dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de coronavirus.

Le Niger qui a enregistré un premier cas de coronavirus, avait pris des mesures de protection dont la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, des écoles et des lieux de loisirs.

L’ancêtre de l’OIF, l’Agence de coopération Culturelle et Technique (ACCT) avait été portée sur les fonts baptismaux en 1970 à Niamey avec comme pères fondateurs, le Nigérien Diori Hamani, le Tunisien Habib Bourguiba, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor.

L’OIF regroupe quelque 80 membres et observateurs avec quelque 300 millions de locuteurs du Français.

