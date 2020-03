L’Union musulmane du Togo suspend les prières de vendredi pour cause de coronavirus

20 Mars 2020

Lomé, Togo, 20 mars (Infosplusgabon) - L’Union musulmane du Togo a, dans un communiqué signé par son président, El Hadj Inoussa Bouraïma, annoncé la suspension des prières de vendredi dans les mosquées sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à nouvel ordre, a-t-on noté vendredi à Lomé.

Elle a appelé les imams, les prédicateurs et toute la communauté musulmane à respecter les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.

Ce vendredi, des dispositions sont prises pour convaincre certains fidèles à ne pas faire leurs prières dans les mosquées et des sensibilisations sont organisées sur les dangers de cette pandémie.

L’Union musulmane qui veut respecter les décisions du gouvernement, a demandé aux musulmans de «limiter au cadre familial », les rassemblements, mariages, décès et baptêmes.

Elle a invité les fidèles à « respecter scrupuleusement les directives prises par le gouvernement », les prévenant que « ces dispositions sont susceptibles de modifications selon l’évolution de la pandémie et des mesures que prendra éventuellement le gouvernement ».

Le Togo a enregistré depuis jeudi dernier 9 cas. Le gouvernement, pour juguler la pandémie, a pris des décisions, notamment l’annulation et la suspension des vols provenant des pays les plus touchés, l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, ainsi que l’annulation d’événements internationaux et nationaux.

