Coronavirus : Les premiers patients burkinabè sortent de l'hôpital

20 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Pasteur Mamadou Karambiri et son épouse qui ont été les premiers cas de coronavirus, sont sortis de l'hôpital vendredi.

Vendredi, le ministère de la Santé a déclaré que le pays a enregistré 40 cas de contamination, un décès et quatre cas de guérison.

"Après 11 jours d’internement pour des soins appropriés suite à un test jugé positif au coronavirus, je viens de quitter l’Hôpital", déclare le Pasteur Karambiri, dans un communiqué, ce vendredi. "Je remercie également le personnel médical qui, malgré les moyens et leur nombre limités, se sont battus jour et nuit pour prendre soin de nous. Au moment où mon épouse et moi sommes rétablis, nous leur devons à tous une grande reconnaissance", a écrit le Pasteur Mamadou Karambiri.

