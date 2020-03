La Troïka salue la formation d'un gouvernement d'unité nationale au Soudan du Sud

20 Mars 2020

Khartoum, Soudan, 20 mars (Infosplusgabon) - Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, connus sous le nom de Troïka, ont collectivement salué la formation d'un gouvernement d'unité nationale au Soudan du Sud, mettant fin à des mois de procrastination.

Un communiqué de presse reçu à Khartoum a indiqué que la Troïka salue la formation du gouvernement de transition revitalisé d'unité nationale, tous les portefeuilles ministériels étant désormais répartis entre les parties à l'accord.

«Nous saluons la nomination de femmes au poste de ministre détenant des portefeuilles clés au sein du gouvernement, tout en encourageant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour attribuer au moins 35% des postes de l'exécutif aux femmes, comme indiqué dans l'accord de paix.

"Les attentes de la population du Soudan du Sud sont élevées et la voie à suivre est parsemée d’embûches", souligne le communiqué.

Pour atteindre ses objectifs, elle a conseillé au gouvernement d'unité et aux autres parties prenantes de travailler ensemble pour s'assurer que leurs actes et leurs paroles inspirent la collaboration et la confiance.

Si les dirigeants travaillent ensemble et qu’ils sont véritablement unis, ils pourront définitivement placer leur pays sur la voie de la paix et de la prospérité.

«Par ailleurs, ils sont confrontés au défi précoce et sans précédent présenté par la pandémie mondiale du COVID-19 qui nécessitera une réponse rapide et décisive, en coordination avec les partenaires internationaux», a souligné le communiqué de la Troïka.

La Troïka a indiqué qu'elle souhaite entretenir une collaboration étroite avec un gouvernement véritablement uni au moment où ce dernier établit ses priorités et commence à élaborer des plans pour mettre en œuvre l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit au Soudan du Sud dans son intégralité.

Elle a noté que cela nécessitera une attention soutenue pour la création de forces de sécurité unifiées, la garantie de la transparence et l'élimination de la corruption, la création d'un espace politique et d'institutions démocratiques, le respect des droits de l'homme et la mise en œuvre de mécanismes de justice transitionnelle.

A cette fin, la Troïka s'est félicitée du renouvellement de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), notant que cette dernière aura un rôle clé à jouer durant cette phase essentielle.

«Le peuple du Soudan du Sud a attendu longtemps que la paix intervienne et qu’un gouvernement qui accorde la priorité à ses besoins soit mis sur pied ; les dirigeants politiques du pays lui doivent de veiller à ce que leur attente ne soit pas vaine", a-t-elle conclu.

