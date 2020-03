Coronavirus : La Gambie suspend les vols en provenance de 13 pays

20 Mars 2020

Banjul, Gambie, 20 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement gambien a suspendu les vols en provenance de treize pays et a indiqué que les voyageurs (gambiens et non gambiens) en provenance de 47 pays d'Asie, d'Europe et des Amériques vers la Gambie seront mis en quarantaine obligatoire pendant 14 jours.

La décision a été prise, jeudi, lors de la 4ème session du conseil des ministres présidée par le président, Adama Barrow au Palais de la République à Banjul et la décision sera réexaminée régulièrement et le public sera informé en conséquence.

Les pays touchés par la suspension immédiate de vols sont les suivants : Royaume-Uni, Espagne, France, Pologne, Allemagne, Suède, Danemark, Suisse, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Belgique, Portugal.

Les 47 pays d'Asie, d'Europe et des Amériques sont les suivants :

Région Asie et Pacifique : Chine, République de Corée, Japon, Malaisie, Australie, Singapour, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Inde.

Région Europe : Italie, Espagne, France, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Belgique, Suède, Danemark, Tchéquie, Grèce, Portugal, Israël, Finlande, Slovénie, Irlande, Estonie, Islande, Roumanie, Pologne, Saint-Marin.

Région de la Méditerranée orientale : République islamique d'Iran, Qatar, Bahreïn, Pakistan, Egypte, Arabie saoudite, Koweït, Iraq, Liban,

Amériques : Etats-Unis d'Amérique, Canada, ​​Brésil, Chili,

FIN/INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon