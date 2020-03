Cinq nouveaux cas de Covid-19 à Maurice

20 Mars 2020

Port-Louis, Maurice, 20 mars (Infosplusgabon) – Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé, ce vendredi au Parlement, que cinq nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur des Mauriciens, ce jour, dans l’ile.

Ce qui porte à 12 les nouveaux cas de cette maladie qui ont été enregistrés, depuis avant-hier, dans l’ile.

Il a indiqué que ces cas sont liés aux autres. « Ce sont des personnes qui ont eu des contacts avec les autres », a-t-il fait ressortir.

Par ailleurs, le Parlement n’a siégé que quelques minutes, ce vendredi, pour écouter la déclaration du Premier ministre. Il a, été, par la suite, ajourné au vendredi 03 avril 2020.

Maurice a été placée, depuis 06 heures, ce vendredi matin, en un confinement national. Tous les Mauriciens sont à la maison, sauf ceux qui travaillent dans les services essentiels. La police patrouille les artères dans les principales villes de l’ile, pour exhorter ceux qui traînent les rues de rentrer chez eux, le plus tôt possible. Même les touristes sont priés de ne pas s’aventurer à l’extérieur et de rentrer à leurs hôtels.

