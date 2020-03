Coronavirus : la Tunisie célèbre son 64ème anniversaire dans la morosité

20 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 22 mars (Infosplusgabon) - Les Tunisiens célèbrent, ce vendredi, le 64ème anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté internationale dans des conditions exceptionnelles jamais vécues par l'humanité depuis un siècle, marquées par la propagation du coronavirus (Covid-19) qui a jeté son ombre sur la planète terre, isolé des pays et tué des milliers de personnes.

C'est en effet, une fête bien morose que les Tunisiens célèbrent, ce vendredi, Covid-19 faisant tout pour que le 64ème anniversaire de l'indépendance du pays soit une journée comme les autres. Les cérémonies officielles ont été réduites à leur plus simple expression avec la levée des couleurs à la place du gouvernement à Tunis, alors que le président, Kais Saied s'est limité à présider le Conseil de sécurité nationale au Palais de Carthage pour examiner les mesures prises récemment pour faire face à la propagation de la pandémie.

C'est la première fois que la fête de l'indépendance en Tunisie est célébrée sans festivités populaires à l'échelle nationale, comme s'il s'agissait d'un événement mineur. Elle a toujours marqué des étapes importantes dans la construction de la Tunisie moderne après des décennies de son accession à la souveraineté internationale pour se libérer du colonialisme français qui a dominé le pays depuis 1881.

Les Tunisiens ont mené de rudes combats armés et d'autres politiques durant 75 ans couronnés, le 20 mars 1956, pour accéder à l'indépendance, point de départ de la construction d'un Etat moderne doté de solides institutions.

Célébrer cette date équivaut pour les générations actuelles à se libérer d’une dette envers des générations de Tunisiens qui sont morts pour la patrie. Quelques jours après l'indépendance, il a été créé une Assemblée nationale constituante présidée par le défunt président, Habib Bourguiba. Elle avait notamment la mission de rédiger la première Constitution du pays.

Le 25 juillet 1957, l'Assemblée constituante procède à la dissolution du royaume et déclare l'instauration de la République avant l'adoption, le 1er juin 1959, de la première Constitution et l'organisation au mois de novembre de la même année, les élections présidentielle et législative, marquées par l'élection de Habib Bourguiba comme premier président de la Tunisie.

Le pays a traversé, depuis son indépendance, plusieurs étapes et enregistré de nombreux succès. Mais, a également connu des échecs sociaux, économiques et politiques durant lesquels la Tunisie a enregistré des insurrections populaires dont la plus significative concerne le soulèvement de 2011 qui a fait chuter le régime autocrate du président, Ben Ali, une chute suivie de l'entrée du pays dans une transition démocratique marquée par l'adoption de la deuxième Constitution du pays en 2014.

