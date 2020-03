Coronavirus: La SAA suspend les vols internationaux jusqu'à fin mai

20 Mars 2020

Johannesbourg, Afrique du Sud, 20 mars (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne publique, la South African Airways (SAA) a annoncé qu'elle suspend immédiatement tous les vols internationaux jusqu'au 31 mai 2020, suite à une interdiction de voyage décidée par le gouvernement visant à stopper la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué publié vendredi par le porte-parole de la SAA, Tlali Tlali, la compagnie aérienne a déclaré que l'interdiction avait entraîné une "baisse substantielle" de la demande de voyages aériens. Elle ne desservira plus que les liaisons intérieures et régionales.

La SAA opère sur trois marchés qui font partie des pays figurant sur la liste des zones à haut risque de l'interdiction de voyager, à savoir aux États-Unis Washington et New York, (JFK), au Royaume-Uni (Londres, Heathrow) en Allemagne (Francfort et Munich). Elle assure également des vols vers l'Australie (Perth) et le Brésil (São Paulo) qui n'ont pas été déclarés à haut risque, tous ces vols étant désormais annulés.

"Afin de soutenir les efforts du gouvernement pour faire face à cette pandémie, et dans le meilleur intérêt de notre équipage, de nos passagers et du public, nous avons décidé de suspendre tous les vols internationaux et régionaux jusqu'au 31 mai 2020. Il est de notre responsabilité à tous, et pas seulement à celle du gouvernement, de freiner la transmission du virus.

"En outre, les risques croissants pour notre équipage de contracter le virus, y compris la possibilité d'être piégé dans des destinations étrangères en raison de l'augmentation des interdictions de voyager, ne peuvent être ignorés", a déclaré le PDG par intérim de la SAA, Zuks Ramasia.

"Nous reconnaissons également la fluidité des conditions dans lesquelles nous opérons et la nécessité de répondre à ces changements avec rapidité, à cette fin nous nous engageons à tenir toutes nos parties prenantes informées de tout changement de manière continue".

Entre-temps, le nombre de cas positifs du nouveau coronavirus (Covid-19) en Afrique du Sud est passé à 202, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Selon le ministre, la province de l'Etat libre a également signalé ses premiers cas positifs, avec sept personnes infectées.

"Le virus va être avec nous pendant un certain temps, il sera l'un de ces virus pour lesquels nos corps devront construire de nouvelles immunités pour faire face et vaincre", a déclaré M. Mkhize.

Pour le moment, aucun décès dû au virus n'a été signalé en Afrique du Sud.

