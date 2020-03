Coronavirus : don de 1500 kits de test de la Chine au Bénin

20 Mars 2020

Cotonou, Bénin, 20 mars (Infosplusgabon) - L’Ambassade de la Chine au Bénin vient d’offrir à ce pays environ 1500 kits de test pour l’appuyer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus, apprend-on ce vendredi de sources proches du ministère de la Santé.

Selon la représentation de la Chine au Bénin, ce don entre dans le cadre du devoir de solidarité entre pays touchés par la pandémie.

Le Bénin, rappelle-t-on, compte à ce jour deux cas de personnes infectées par le coronavirus.

Le premier confirmé lundi est un sujet de nationalité burkinabè de sexe masculin âgé de 49 ans qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars après être passé par le Burkina Faso et la Belgique.

Le deuxième cas déclaré mardi concerne une jeune femme de 21 ans, de nationalité allemande qui a rejoint Cotonou via Munich et Paris depuis le 11 mars à 21h.

L’état clinique des deux sujets est stable. Leurs différents contacts et eux sont en isolement conformément aux mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du virus.

Depuis la survenue de cette épidémie, rappelle-t-on, le gouvernement béninois a pris des mesures diligentes visant à prévenir son apparition sur son territoire et à en assurer une bonne gestion, le cas échéant.

Lors d’un conseil extraordinaire, mardi, les autorités béninoises ont pris une série de onze mesures de renforcement de lutte contre la propagation du virus. Il s’agit, entre autres, de la limitation à l’extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin, la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne, la suspension de toutes les missions officielles à l’extérieur du pays, et de toutes les manifestations et événements.

Les autorités béninoises rassurent qu’elles ont déjà commencé à acquérir des équipements et consommables nécessaires pour la prise en charge optimale des patients, en particulier les appareils de réanimation et qu’avec l’appui des partenaires techniques et financiers, une somme de dix milliards de F CFA destinée à la riposte a été déjà mobilisée.

