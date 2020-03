Coronavirus : L'OMS travaille à la mise en place d'une filière de fourniture d'équipements de protection et de tests

20 Mars 2020

Genève, Suisse, 20 mars (Infosplusgabon) - L'Organisation mondiale de la Santé des Nations unies (OMS) est en train de finaliser des accords d'exportation avec des producteurs en Chine pour acheminer davantage d'équipements de protection individuelle (EPI) dans les pays, a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

"Notre objectif est d’établir un réseau continu pour assurer la continuité de l'approvisionnement", a-t-il déclaré, mettant toutefois en garde que les pénuries continueront à poser problème.

Il s'exprimait jeudi à Genève où il a déclaré que pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, COVID-19 en décembre dernier, la Chine n'avait signalé aucun cas domestique de la maladie, qualifiant cette situation de "réussite incroyable".

Dr Tedros a souligné les derniers développements dans le soutien de l'agence des Nations unies aux pays confrontés à ce qu'il a décrit comme "un ennemi invisible contre l'humanité".

Selon un communiqué onusien, l'OMS a expédié des EPI à près de 70 pays, tandis que 120 nations ont reçu 1,5 million de kits de diagnostic.

Le directeur général de l'OMS a indiqué que plus de 70 % des pays disposent d'un plan national de préparation et d'intervention contre la COVID-19, tandis que près de 90 % ont des capacités d'analyse en laboratoire.

Tout en se félicitant de cette bonne nouvelle, il a déclaré qu'elle n'était pas suffisante, car tous les pays devraient être préparés.

"Mais seule la moitié des pays disposent d'un programme national de prévention et de contrôle des infections et de normes WASH (eau, assainissement et hygiène) dans l’ensemble des établissements de santé. Seule la moitié des pays qui ont fait rapport à l'OMS ont mis en place un système d'orientation clinique contre la COVID-19", a-t-il déclaré.

"Compte tenu de ce que nous avons observé dernièrement, lorsque les services de santé sont débordés, je pense qu'il sera très important de préparer le système, en particulier les références".

Le communiqué indique qu'au niveau mondial, plus de 200.000 cas de COVID-19 et 8.000 décès ont été enregistrés.

Il a souligné que malgré le financement quasi-total d’un plan de 675 millions de dollars pour couvrir les trois premiers mois de la réponse à la COVID-19, il ne sera pas suffisant en raison de la propagation du virus dans un plus grand nombre de pays.

L'OMS travaille actuellement avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres partenaires sur la prochaine phase du plan stratégique de préparation et de réponse, qui a été lancé début février.

Selon le communiqué, le Fonds de réponse solidaire COVID-19 annoncé vendredi a reçu 45 millions de dollars de plus offerts par 173.000 personnes et organisations.

Dr Tedros a exprimé sa gratitude pour ce financement, ajoutant que la seule façon de vaincre la pandémie est la solidarité.

"Il s'agit d'un ennemi commun. Continuons à faire preuve de solidarité", a-t-il déclaré. "Nous sommes une seule race humaine, et cela suffit, en fait. C'est un ennemi invisible contre l'humanité".

Le communiqué indique que le Bureau des Nations unies au Soudan du Sud soutient les efforts du gouvernement pour prévenir et préparer la COVID-19.

Il n'y a pas eu de cas confirmé dans le pays à la date de jeudi, et les opérations de l'ONU dans les domaines de la protection, de l'aide humanitaire et du développement se poursuivent en grande partie normalement, a-t-il déclaré.

Cependant, les activités qui auraient dû accueillir de grands rassemblements de personnes sont reportées alors que la rotation des soldats de la paix servant sous le drapeau des Nations unies a été suspendue.

