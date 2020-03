20 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Tchad a enregistré, ce jeudi, son premier cas de coronavirus, un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala, au Cameroun, a-t-on appris auprès des autorités tchadiennes.

Le patient est déjà pris en charge par le service médical, indique, dans un communiqué transmis à la PANA, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la présidence et président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeube Payimi Deubet.

"Le gouvernement tient à rassurer l’opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie (et) en appelle au respect strict de toutes les mesures prises en particulier celles relatives aux règles usuelles d'hygiène et d'assainissement", indique le communiqué.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOO/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon