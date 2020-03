Des dispositions doivent être prises pour inhumer les personnes décédées du coronavirus selon un expert burkinabè

20 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 mars (Infosplusgabon) - L’inhumation des patients décédés du coronavirus requiert un certain nombre de précautions, a déclaré jeudi à Ouagadougou, le Pr Martial Ouédraogo, coordonnateur national de la réponse à la maladie.

Le Burkina Faso totalise 33 cas confirmés au coronavirus dont un décès.

Pour le Pr Ouédraogo, la prise en charge du corps d’une personne décédée du coronavirus n’incombe plus à la famille. "Le corps doit être, lui-même, désinfecté et mis dans un sac spécial qui à son tour doit être désinfecté et mis dans un cercueil approprié; le cercueil, lui-même, devra être désinfecté et scellé", a-t-il expliqué jeudi, lors d’un point de presse.

"Dans tout ce processus, il n’y a pas de place pour la famille. Le corps doit quitter l’hôpital, sans passer par la morgue pour l’inhumation. En principe, les proches doivent rester à une distance respectable pour que le corps soit inhumé", a-t-il ajouté.

Pour le Pr Ouédraogo, "les uns et les autres veulent s’occuper du mort, et cela est normal, mais il faut que les gens acceptent le principe".

Car, "dans ce genre de situation, quand vous allez saluer, vous devenez un cas contact. Et les gens oublient cela. Ce sont des situations difficiles, mais on ne peut pas faire autrement. Cela est même validé au niveau international. Dans notre système de prise en charge, tout le dispositif est prévu pour les cas malheureux", a-t-il dit.

