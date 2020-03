Nigeria: Une des filles du président Buhari mise en quarantaine par mesure de précaution après avoir récemment séjourné au Royaume-uni

19 Mars 2020

Abuja, Nigeria, 19 mars (Infosplusgabon) - La première dame du Nigeria Aïcha Buhari a annoncé, ce Jeudi, que l'une de ses filles qui vient juste de retourner du Royaume-Uni (UK) est présentement en auto-isolement.

L'épouse du chef de l'exécutif nigérian a également annoncé la fermeture de son bureau pour une période de deux semaines, "avec effet immédiat".

Madame Buhari, dans un communiqué publié sur son compte Twitter à l'adresse @aishambuhari, a déclaré que la mise en quarantaine de sa fille était basée sur une recommandation du ministère fédéral nigérian de la Santé.

"Un peu plus tôt dans la journée, ma fille est rentrée dans le pays en provenance du Royaume-Uni qui figure parmi les pays enregistrant des cas de Coronavirus. En se fondant sur l'avis du ministère de la Santé, du comité de riposte de la présidence sur le Covid 19 et du NCDC, elle a été placée en auto-isolement non pas parce qu'elle a développé des symptômes liés au Coronavirus, mais par mesure de prudence. J'exhorte tous les parents à faire de même si possible car, comme le dit l'adage, "mieux vaut prévenir que guérir".

Après avoir annoncé la fermeture de son bureau, madame Buhari a informé que ceux qui sont en charge de certaines responsabilités essentielles allaient continuer de travailler depuis chez eux.

"Pareillement, j'ai décidé de fermer mon bureau pendant deux semaines avec effet immédiat pendant que le personnel essentiel va continuer de travailler à partir de chez eux et ceci en raison du retour dans le pays de certains membres du bureau qui ont récemment séjourné au Royaume-Uni touché par le Covid-19. j'exhorte les gouverneurs du Nord-ouest du pays, y compris ceux des états du Niger et de Kwara, à veiller à l'application des mesures préventives prises pour endiguer la propagation de la maladie lors de la réunion sur la Sécurité tenue hier à Kadauna.

Continuons ensemble d'observer les recommandations du ministère fédéral de la Santé et du NCDC qui exhortent au maintien de la distanciation sociale, des règles d'hygiène par le lavage régulier des mains avec du savon et des désinfectants. Ensemble adoptons les mesures préventives et garantissons la Sécurité de nos familles et celle de la population." a préconisé la première dame du Nigeria.

