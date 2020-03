Congo : Accord pour la création d’un laboratoire de contrôle-qualité des produits agro-alimentaires

19 Mars 2020

Brazzaville, Congo, 19 mars (Infosplusgabon) - Le Centre de recherches et d’initiations des produits de technologie (SCRIPT) a signé, jeudi à Brazzaville, un accord de partenariat avec l’Agence nationale de normalisation et de la qualité, en vue de la création d’un laboratoire d’analyse et de contrôle-qualité des produits agro-alimentaires au Congo, a annoncé la radio publique.

Le laboratoire d’analyse et de contrôle-qualité des produits agroalimentaires sera créé avec l’appui du Programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales (PRCCE II), un projet cofinancé par la République du Congo et l’Union européenne (UE).

Cette structure technique servira à analyser, contrôler et certifier la qualité des produits agro-alimentaires d’origine congolaise, ainsi que ceux importés, avant leur commercialisation sur le marché. A terme, ce laboratoire permettra au Congo de maîtriser et de combattre la vente des produits agro-alimentaires impropres à la consommation, en vente sur son sol, au profit des aliments de qualité supérieure répondant aux standards internationaux.

‘’ L’Agence de normalisation a la responsabilité de piloter le système national de normalisation et de gestion de la qualité des produits. Il s’agit ici d’analyser et de certifier les produits alimentaires en priorité. L’Agence de normalisation va tout mettre en œuvre afin que les produits alimentaires congolais soient de bonne qualité, appréciés par tous, même au plan international ‘’, a souligné le directeur de l’Agence nationale de normalisation et de la qualité, Jean Jacques Ngoko Mouyabi.

Ainsi, pour permettre le bon fonctionnement de cet organe technique, le PRCCE lui fournira des équipements techniques appropriés, capables de détecter les produits alimentaires souillés et impropres à la consommation.

‘’ Pour que nos produits soient exportés partout en Afrique et dans le monde, nous devons commencer par les contrôler et certifier leur qualité. C’est une première étape qui fait partie d’un long processus devant impliquer aussi la formation des cadres ‘’, a précisé, pour sa part, le directeur Cript, Gadet Michel Dzondo.

