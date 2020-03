Congo : Vers l’élaboration de la carte score des maladies tropicales négligées dans le pays

19 Mars 2020

Brazzaville, Congo, 19 mars (Infosplusgabon) - Les acteurs impliqués dans la lutte contre les pathologies tropicales négligées ont examiné, jeudi à Brazzaville, les mesures de lutte contre ces maladies et renouveler leurs connaissances dans l’élaboration de la carte score qui rassemble les indicateurs facilitant la prise de décision, a-t-on appris auprès du ministère congolais de la Santé et de la Population.

Une équipe de l’Alliance des dirigeants africains contre le paludisme (Alma), en partenariat avec le ministère en charge de la Santé, a animé un atelier de renforcement des capacités sur l’élaboration de la carte score des maladies tropicales négligées.

‘’ Le Congo fait partie des cinq pays prioritaires de l’Alma. Il est donc important d’élaborer la carte score pour ensuite faire un plaidoyer dans le cadre de la mobilisation des ressources ‘’, a expliqué l’un des animateurs dudit atelier, le Dr Charles Paluku, conseiller à l’Alma.

Soulignant la nécessité de renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées, le Dr Lambert Kitembo, a signifié qu' ‘’en 2019, le Congo a traité 582.104 personnes contre l’onchocercose, 530.232 contre la filariose-lymphatique. La cartographie des complications liées à cette dernière pathologie, réalisée en novembre de la même année dans dix départements sur douze, a mis en évidence 302 cas de lymphœdème et 74 cas d’hydrocèle ‘’.

Il a également fait constater qu’au cours de cette année, les enfants n’ont pas été déparasités contre les géo helminthiases et la schistosomiase à cause de la complexité des mécanismes de décaissement des fonds mobilisés.

Pour réduire l’incidence de ces maladies, un plan directeur quinquennal, 2018-2022, a été mis en place. Celui-ci prévoit la mise à l’échelle des interventions de lutte, des traitements et des capacités de prestation des services. Il est aussi question de renforcer la planification axée sur les résultats, de la mobilisation des ressources et de la pérennité financière des programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le suivi, l’évaluation, la surveillance et la recherche figurent également dans le plan quinquennal.

Lambert Kitembo a salué l’accompagnement de la plateforme Alma sur les plans technique et financier en vue de l’élaboration de la carte score qui est un outil de gestion pour le contrôle et l’élimination des maladies tropicales négligées à travers un suivi régulier de la performance des indicateurs prioritaires.

