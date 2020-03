Le ministre libyen de l'Intérieur discute avec des responsables français de la sécurité et la protection civile

18 Mars 2020

Tripoli, Libye, 18 mars (Infosplusgabon) - Le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale, Fathi Bachagha, a discuté, mardi, avec un certain nombre de responsables du secteur français spécialisé dans la sécurité civile, "Protection civile", de la manière de créer des hôpitaux de campagne dans le domaine des catastrophes naturelles.

Lors de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui à Paris, le ministre a écouté les explications des responsables sur la manière, l'organisation et l'utilisation des équipements de protection civile, dont les tâches sont de protéger les personnes et les installations civiles, de protéger l'environnement et de permettre les opérations de sauvetage durant les accidents de voiture avec un minimum de dommages, selon un communiqué publié, mardi, par le ministère libyen de l'Intérieur sur son site.

La même source a indiqué que "cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions et entretiens que le ministre organise, ces jours-ci en France, avec un certain nombre de responsables, afin de faire progresser les capacités du ministère de l'Intérieur dans plusieurs domaines, notamment l'Autorité nationale de sécurité".

Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a déclaré que le ministre Fathi Bachagha, avait rencontré, plus tôt des responsables du constructeur français Airbus.

La même source a précisé que "le ministre a écouté les explications des responsables de la société au sujet de l'industrie aéronautique lors d'une réunion élargie tenue à son siège social et a visité l'usine de la société spécialisée dans la fabrication de ces avions".

Le communiqué a noté que "cette étape s'inscrit dans le cadre du développement des capacités des hommes de sécurité libyens pour s'acquitter pleinement de leurs fonctions de sécurité", sans donner plus de détails.

Le ministre libyen de l'Intérieur, Fathi Bachagha a entamé, lundi, une visite en France, au cours de laquelle il compte signer des contrats avec des responsables français dans les domaines de la coopération de sécurité.

Récemment , M. Bachagha a affirmé que la France a changé sa position à l'égard de Khalifa Haftar, après l'avoir accusé de l'avoir soutenu dans son offensive contre Tripoli lancée le 4 avril dernier, notamment après la découverte en juin 2019 de missiles Javlin de fabrication américaine appartenant à l'armée française dans un camp de Haftar à Ghariane (80 km Sud-Est de Tripoli).

A noter que début mars courant, le maréchal Khalifa Haftar a effectué une visite en France où il s'est entretenu avec le président français, Emmanuel Macron auquel il a promis de signer un cessez-le-feu et de le respecter si le camp adverse du gouvernement d'union nationale, en faisait autant.

Ces deux visites de responsables libyens en France s'inscrit dans le cadre des efforts de Paris de reprendre son rôle de médiateur dans le dossier libyen après avoir été marginalisée en raison de son soutien à Haftar d'où la position d'équilibre qu'elle tente d'adopter à l'égard des deux belligérants en vue de prendre une initiative visant à la mise en œuvre des engagements de la Conférence de Berlin du 19 janvier dernier.

La démission le 2 mars courant de l'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a plongé le processus politique en Libye dans une impasse.

