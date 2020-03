Mali : Septième assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de la communication et de l'Audiovisuel de l'UEMOA à Bamako

18 Mars 2020

Bamako, Mali, 18 mars (Infosplusgabon) - La septième Assemblée générale de la Plateforme des régulateurs de l'audiovisuel et de la communication des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et de la Guinée, s'est ouverte, ce mardi à Bamako, sous la présidence du président de ladite Plateforme, Fodié Touré, président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali, en présence de présidents et de représentants des instances de régulation des pays membres de l'organisation sous régionale, a-t-on constaté sur place.

Pendant trois jours, les présidents des instances de régulations de pays de l'UEMOA et la Guinée vont examiner et adopter les statuts et règlement intérieur de la Plateforme réélu et le règlement intérieur du Comité des juristes experts en droit et régulation des médias et des technologies de l'information et de la communication.

Ils vont examiner et adopter également le Guide communautaire de l'observation électorale et de la régulation des médias en période électorale dans les pays membres de la Plateforme, se pencheront sur le calendrier électoral dans les pays membres de la Plateforme en 2020 et échangeront sur les expériences de chaque pays membre en matière de régulation.

Née en 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso, la Plateforme des régulateurs de la communication et de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée vise, entre autres missions, à impulser des études relatives à l'environnement médiatique ouest africain, à mener des réflexions sur les enjeux technologiques sociologiques, politiques et économiques du secteur de l'audiovisuel en Afrique de l'Ouest et d'améliorer les performances techniques de ses membres à travers le renforcement des capacités et d'encourager les organismes de financement à investir dans la production et l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.

L'UEMOA regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

FIN/INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon