Le test de dépistage reste le maître-mot dans la lutte contre le COVID-19, selon l'OMS

Genève, Suisse, 18 mars (Infosplusgabon) - Face à l'aggravation de la pandémie de coronavirus, le meilleur moyen de prévenir les infections et de sauver des vies est de rompre la chaîne de transmission. Pour ce faire, il faut tester et isoler les cas suspects, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, lors d'une conférence presse à Genève.

"Une fois de plus, le message clé est : testez, testez, testez", a-t-il répété.

L'OMS n'a cessé de rappeler que de nombreux pays ne testent pas systématiquement tous les patients suspectés d'être infectés par le nouveau coronavirus, avant de les isoler et de découvrir avec qui ils ont été en contact étroit.

Selon un communiqué de l'ONU, le Dr Tedros souligne avoir constaté, au cours de la semaine dernière, "une escalade rapide des cas de distanciation sociale, comme la fermeture d'écoles et l'annulation d'événements sportifs et autres rassemblements.

Les mesures de distanciation sociale peuvent contribuer à réduire la transmission et permettre aux systèmes de santé de faire face. Se laver les mains et tousser dans le coude peuvent aussi réduire le risque pour soi-même et pour les autres. Mais à elles seules, elles ne suffisent pas à éteindre cette pandémie".

"Vous ne pouvez pas éteindre un incendie les yeux bandés", a-t-il dit, soulignant l'importance de tester systématiquement chaque cas. "L'épidémie ne sera pas stoppée si l'on n'arrive pas à savoir qui est infecté par le virus", a-t-il dit.

L'OMS indique avoir expédié près de 1,5 million de tests dans 120 pays. L'OMS travaille avec des entreprises pour augmenter la disponibilité des tests pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le Dr Tedros reconnaît que de nombreux pays ont déjà dépassé leur capacité de prise en charge des cas bénins par un personnel spécialisé. L'OMS estime que dans ce cas, les pays devraient accorder la priorité aux patients âgés et à ceux qui souffrent de maladies sous-jaçentes".

"L'OMS rappelle que les personnes infectées peuvent contaminer d'autres personnes après avoir cessé de se sentir malades. C'est pourquoi, des mesures d'isolement doivent être maintenues pendant au moins deux semaines après la disparition des symptômes.

L'OMS met en garde contre l'option consistant à isoler et à soigner des patients considérés comme atteints de COVID-19 léger. "La prise en charge des personnes infectées à domicile peut mettre en danger les autres membres du foyer".

L'OMS insiste sur la manière de fournir des soins dans les meilleures conditions possibles".

Par ailleurs, le Dr Tedros a salué la réponse au Fonds de riposte à la COVID-19 lancé, vendredi, par l'OMS et ses partenaires.

Plus de 110 000 personnes ont déjà contribué pour près de 19 millions de dollars, qui seront utilisés pour acheter des tests, du matériel pour les travailleurs de la santé et pour soutenir la recherche et le développement.

