Un cas suspect de coronavirus au sud du Sénégal

18 Mars 2020

Ziguinchor, Sénégal, 18 mars (Infosplusgabon) - Un touriste français de 88 ans, qui séjournait dans un hôtel sur le site balnéaire du Cap-Skring, au sud du Sénégal, suspecté de porter le coronavirus, a été mis en quarantaine lundi soir, ainsi que tout le personnel et les autres occupants de l'établissement, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon ces sources, des prélèvements ont aussitôt étaient effectués sur le cas suspect et acheminés à l'Institut Pasteur de Dakar pour des tests.

Ce cas suspect est arrivé le 11 mars courant au Cap-Skring, en compagnie de son épouse, et lundi, dans la soirée, a commencé à montrer des signes qui ont suscité des inquiétudes.

Il a aussitôt été pris en charge par le personnel médical du Club Méditerranée.

Informées, les autorités compétentes ont décidé de placer le couple en quarantaine.

En attendant le résultat des tests, les populations du site balnéaire retiennent leur souffle, car s'ils sont positifs, cela va compliquer la vie des habitants de la zone, qui assurent leur quotidien, pour essentiel, grâce aux activités touristiques.

En fait, cela isolera davantage le Cap-Skring, qui va déjà souffrir de la suspension des vols aériens en provenance de la France, décidée par les autorités sénégalaises pour éviter une propagation de la pandémie.

Ce touriste français est le second cas suspect décelé sur le site balnéaire, après celui de son compatriote, qui a semé la panique dans le bateau Aline Sithôé Diatta en provenance de Ziguinchor, lundi matin.

Mais les tests effectués sur ce dernier se sont révélés négatifs, ce qui tempère un peu la psychose des populations en attendant le résultat des tests de ce second suspect qui doivent en principe être connus ce mardi.

On rappelle que le Sénégal compte à ce jour 27 cas de coronavirus dont deux guéris et tous confinés à Dakar, la capitale, et dans la ville de Touba, au centre-nord du pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon