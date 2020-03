Le Conseil norvégien pour les réfugiés craint pour les camps de réfugiés face au coronavirus

Écrit par Antoine Lawson | 18 Mars 2020

Londres, Grande-Bretagne, 18 mars (Infosplusgabon) - Une organisation humanitaire, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), avertit que le nouveau coronavirus ou COVID-19, qui fait rage actuellement dans le monde, décimera les communautés réfugiés si rien n'est fait dès maintenant.

Le secrétaire général du NRC, Jan Egeland, estime, dans un communiqué, qu'au moment où les dirigeants de la planète se préparent au pire à l'intérieur de leurs frontières, ils ne doivent pas abandonner ceux qui vivent à l'extérieur.

"Nous devons renforcer notre humanité et manifester la solidarité internationale avec les réfugiés et personnes déplacées durant cette période d'incertitude généralisée", a-t-il dit.

Le NRC note que des millions de personnes affectées par les conflits vivent dans des sites de déplacement et des sites pour réfugiés exigus, souffrant de l'absence d'installations sanitaires et du manque d'hygiène.

"Quand le virus touchera des installations surpeuplées comme en Iran, au Bangladesh, en Afghanistan et en Grèce, les conséquences seront dévastatrices. Nous devons agir maintenant", a-t-il estimé.

"Ce sera l'hécatombe si le virus affecte certaines régions de Syrie, du Yémen et du Venezuela où les hôpitaux ont été détruits et les systèmes de santé se sont effondrés", a-t-il averti.

Selon M. Egeland,"les plans d'urgence de tous les pays doivent inclure les communautés vulnérables à l'intérieur de leurs frontières. Les donateurs doivent faire preuve d'une certaine souplesse de sorte que les organisations humanitaires puissent renforcer les installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène, améliorer la réponse sanitaire et prendre d'autres mesures nécessaires pour aider à éviter une catastrophe".

Le NRC fait savoir qu'il intensifie son action pour fournir des installations sanitaires et d'hygiène ainsi que la sensibilisation en Afghanistan et en Iran, mais qu'il faut davantage pour s'assurer que les plus vulnérables sont protégés.

"En Iran, nous sommes profondément préoccupés par des millions de réfugiés afghans vivant dans des zones extrêmement dépourvues d'infrastructures sanitaires et d'hygiène et ayant un accès limité aux services. Le pays a besoin d'un soutien accru".

Pour M. Egeland, le coronavirus ne fait pas de discrimination ni de politique, et le monde doit soutenir ceux qui sont les plus exposés face à cette maladie.

"Nous devons rester et agir et non tourner le dos à des gens vivant dans des pays qui ont besoin de soutien durant cette période extraordinairement difficile", a-t-il conclu.

FIN/INFOSPLUSGABON/CVX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon