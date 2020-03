34 pays sur la liste noire du coronavirus au Burundi où aucun cas n'a encore été détecté

18 Mars 2020

Bujumbura, Burundi, 18 mars (Infosplusgabon) - Les passagers en provenance de 34 pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique les plus touchés par le coronavirus sont, pour le moment, concernés par la mise en quarantaine à leur arrivée au Burundi, où aucun cas de cette pandémie n’a toutefois été détecté à ce jour, a-t-on appris, mardi, auprès du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le VIH/SIDA.

A compter de ce 17 mars, les passagers en provenance du Royaume-Uni, des Etats unis d’Amérique et d’Australie ainsi que ceux ayant séjourné dans ces pays durant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi vont à leur tour être mis en quarantaine, annonce un nouveau communiqué du ministère de la Santé publique.

La liste du 7 mars dernier concernait les seuls passagers en provenance de Chine, de Corée du Sud, d’Iran, d’Italie, d’Allemagne, de France, du Japon et d’Espagne.

Le 12 mars, la liste s'est allongée à "tous les passagers" des 27 pays de l’Union européenne (UE) et ceux ayant séjourné dans ces pays durant les 14 jours précédant leur entrée au Burundi.

Au même moment, le ministère annonçait que 34 passagers en provenance des pays les plus affectés par le coronavirus (COVD-19) étaient en "quarantaine stricte" dans le grand hôtel "Méridien Source du Nil" de Bujumbura, la capitale économique du Burundi.

Au niveau du continent africain, la surveillance est surtout braquée sur le Rwanda voisin où au moins cinq cas de coronavirus ont été déjà détectés dont deux sur des autochtones ayant récemment séjourné à l’étranger.

Le gouvernement rwandais a décidé de la fermeture temporaire des écoles, des universités et des lieux de culte pendant deux semaines par crainte de propagation généralisée du COVID-19 à travers le pays.

La décision a poussé des centaines de lycéens et étudiants burundais au Rwanda à regagner précipitamment leur pays d’origine.

Dimanche dernier, 241 Burundais et 20 étrangers en provenance du Rwanda ont été soumis à des tests de coronavirus qui se sont révélés négatifs dans l’ensemble, indique-t-on au ministère de la Santé publique à Bujumbura.

Ailleurs sur le continent africain, plus de trois cents contaminations par le virus ont été comptabilisées à ce jour, notamment en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Mauritanie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, au Gabon, en Guinée Conakry, en Guinée équatoriale, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Nigeria et au Ghana.

On retient le souffle au Burundi où c’est plutôt "par miracle" qu’il n’y a pas encore de cas déclaré, commentent les internautes, certains appréhendant de sérieuses difficultés si le COV-19 venait à sévir dans un pays aux ressources humaines et matérielles limitées.

Pour le moment, les efforts sont à la sensibilisation, notamment en direction des formations sanitaires et autres lieux publics (écoles, stades, bureaux, églises, hôtels, bistrots, restaurants et marchés) du pays qui doivent généraliser la mise en place des kits de lavage des mains.

Le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou avec de l’eau chlorée est l’autre moyen préconisé par le ministère de la Santé publique pour se prémunir contre le COVID-19.

Ainsi, chaque personne entrant ou sortant d’une formation sanitaire ou d’un service public est tenue de se laver les mains. Les embrassades et autres poignées de main sont encore déconseillées.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déjà déclaré le coronavirus au stade d’une "pandémie" pour sa gravité et son niveau alarmant de propagation à travers le monde.

