200.000 dollars américains de la Russie pour l’assistance aux victimes des inondations au Congo

Brazzaville, Congo, 18 mars (Infosplusgabon) - La Russie a fait au Congo un don d'une valeur de 200.000 dollars américains destiné aux victimes des inondations, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.

Ce don est composé d'une cargaison de 35 tonnes de vivres et de non vivres, à savoir des tentes de campagne, des boites de conserves, des couvertures et des céréales de riz et permettra de fournir une assistance humanitaire aux sinistrés touchés par les inondations dans différents départements du Congo.

