Report du championnat d’Afrique de cross-country au Togo pour cause de coronavirus

18 Mars 2020

Lomé, Togo, 18 mars (Infosplusgabon) - Le championnat d’Afrique de cross-country, prévu du 6 au 8 avril prochain au Togo, a été reporté pour cause du coronavirus, a -t-on appris de sources sportives ce mercredi à Lomé.

Ce championnat, déjà plusieurs fois reporté, devait regrouper à Lomé, la capitale togolaise, 250 athlètes venus de plusieurs pays du continent africain.

Aucune date n’est encore retenue, les autorités sportives et les responsables en charge de l’athlétisme au Togo et en Afrique attendant l’issue de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et perturbe plusieurs activités regroupant des foules.

Le Togo, dans le cadre de la riposte contre la pandémie, a pris des mesures importantes dont la suspension ou l’annulation de tous les événements internationaux prévus dans le pays pour les trois semaines à venir.

Il interdit aussi tout rassemblement de plus de 100 personnes pour un mois sur toute l’étendue du territoire à parti du jeudi 19 mars prochain.

