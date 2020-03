Le Mali suspend tous les vols commerciaux en provenance des pays touchés par le coronavirus

18 Mars 2020

Bamako, Mali, 17 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a pris la décision de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols commerciaux en provenance des pays touchés par le coronavirus, à l’exception des vols cargos, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de le Défense, mardi soir, à Bamako, présidée par le chef de l'Etat malien , Ibrahim Boubacar kéita.

Dans un communiqué, le gouvernement annonce la fermeture des écoles publiques, privées et confessionnelles (maternelles, primaires, secondaires et supérieures) y compris les medersas pour trois semaines, la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous les regroupements publics (ateliers, colloques, séminaires, meetings populaires).

Les regroupements à caractère social, sportif, culturel et politique de plus de cinquante personnes, sous réserve du respect des gestes-barrières (mariages, baptêmes, funérailles) sont également interdits.

Les boites de nuit et bars dancings sont également concernés par la décision du gouvernement malien annonce des consultations avec les responsables du Haut conseil islamique, de la Ligue des imams, des églises catholiques et protestantes ainsi qu’avec d’autres autorités religieuses et cultuelles du Mali afin de convenir des mesures appropriées pour assurer la santé des fidèles.

Compte tenu de l’urgence de la situation, le président malien a décidé la mise en place d’une enveloppe initiale de six milliards trois cent millions FCFA pour lutter contre la pandémie du coronavirus, tout en exhortant l’ensemble des populations vivant au Mali à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique.

A ce jour, aucun cas de coronavirus n'a pas été décelé au Mali. La quarantaine de cas suspectés ont été tous testés négatifs.

Toutes ces mesures rentrent en vigueur à compter du jeudi 19 mars 2020.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon