Couvre-feu en Tunisie à partir de mercredi en raison du coronavirus

18 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 18 mars (Infosplusgabon) - La Tunisie a décrété le couvre-feu à partir de mercredi dans le but d’enrayer la propagation du Coronavirus qui a affecté des centaines de Tunisiens dont 24 cas confirmés, sans qu’aucun décès n’ait été enregistré.

La décision a été annoncé par le président tunisien Kaïs Saied, dans une adresse à la nation, transmise mardi tard dans la soirée par la télévision publique “Wataniya”.

Il a précisé que le couvre-feu sera instauré de 18h00 à 06h00 locales, notant que des patrouilles communes de l’armée et des forces de sécurité veilleront au respect de cette mesure qui, a-t-il dit, a été dictée par les exigences de la conjoncture”.

“Il n’y a pas lieu de tergiverser dans l’application de la loi”, a-t-il insisté en faisant appel à la compréhension des citoyens pour s’y conformer.

Selon le Code pénal tunisien, les contrevenants sont passibles de sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et une amende de 120 dinars (environ 40 dollars).

Se voulant rassurant, le Président Saied a fait valoir que l’épidémie pourrait être enrayée et vaincue grâce à la discipline des Tunisiens et leur civisme. “La situation redeviendra normale dans deux semaines, au plus, si nous faisons tous preuve de vigilance et de discipline”, a-t-il estimé.

La veille, le Premier ministre Elyes Fakhfakh avait déploré le non-respect par une partie de la population des consignes émises par le ministère de la Santé pour l’observation du confinement et la poursuite des rassemblements dans les espaces publics malgré l’interdiction décidée par les autorités.

Il avait annoncé la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres à l’exception du transport des marchandises et des opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon