Coronavirus : La Banque centrale de Tunisie réduit son taux directeur de 100 points de base

18 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 18 mars (Infosplusgabon) - La Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé, mardi, de réduire son taux d'intérêt directeur, de 100 points de base pour le porter à 6,75%, annonce un communiqué de la BCT le même jour.

Cette décision, prise à la suite de l'examen par le Conseil d'administration de la Banque des derniers développements aux plans économique, monétaire et financier du pays, s'inscrit dans le cadre de faire face aux effets négatifs qui pourraient être causés à l'économie tunisienne par la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) sur le double plan mondial et local, précise le communiqué publié par le Conseil d'administration.

La BCT a indiqué, à cet égard, la possibilité d'un recul des performances des secteurs du tourisme, des transports aérien et maritime et industriel, en raison du faible taux d'exportation dû à la baisse de la demande des pays partenaires, touchés par la pandémie mondiale du COVID-19 et des difficultés liées à l'importation des matières premières et semi-produits, notamment d'origine chinoise.

La Banque a indiqué que les avoirs nets en devises étrangères de Tunisie couvrent 109 jours d'importation fin février contre 84 jours il y a un an.

