Des ambassadeurs appellent les belligérants libyens à proclamer une pause humanitaire pour favoriser la lutte contre le COVID-19

18 Mars 2020

Tripoli, Libye, 18 mars (Infosplusgabon) - Les ambassades d'Algérie, de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, du Royaume-uni et des États-unis ainsi que la délégation de l'Union européenne et les gouvernements de la Tunisie et des Émirats arabes unis ont appelé "toutes les parties au conflit en Libye à déclarer une cessation immédiate et humanitaire des hostilités ainsi qu'un arrêt du transfert continu de tout le matériel et du personnel militaires en Libye afin de permettre aux autorités locales de répondre au défi de santé publique sans précédent posé par COVID-19".

"Nous soutenons fermement les efforts des autorités sanitaires libyennes à travers le pays, qui se réunissent dans un esprit de cohésion nationale et les exhortons à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la santé et le bien-être de tous les Libyens", a ajouté un communiqué conjoint publié mardi soir, précisant qu'"une telle trêve permettra également aux combattants de rentrer chez eux pour prodiguer des soins à des proches qui pourraient être plus à risque".

Les autorités libyennes incarnées par le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté siégeant à Tripoli et le gouvernement intérimaire basé à Beidha (Est) ont pris, chacun individuellement, des mesures en vue de lutter contre la propagation du coronavirus émergent en fermant les écoles et universités, suspendant les vols aériens et fermant les frontières avec l'étranger, ainsi qu'en fermant les cafés et autres lieux de rassemblements publics de nature à limiter les regroupements de citoyens.

"Nous espérons vivement qu’une trêve humanitaire facilitera aux dirigeants des deux parties libyennes l’acceptation du projet de cessez-le-feu facilité par les Nations unies le 23 février, conclu à Genève dans le cadre de la Commission militaire mixte intra-libyenne 5 + 5 et le retour au dialogue politique", a indiqué le communiqué des ambassadeurs et pays cités précédemment.

Avant la démission le 2 mars de l'envoyé des Nations unies e Libye, Ghassan Salamé, qui a supervisé le dialogue du Comité militaire libyen à Genève, un projet d'accord de cessez-le-feu, a été distribué aux deux camps en vue de consulter leurs dirigeants avant de revenir pour le finaliser.

Le projet de cessez-le-feu permanent sur l'ensemble du pays, porte, entre autres, sur le retrait des combattants des zones d'habitation et le retour des personnes déplacées.

La Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a indiqué se joindre "à l'appel lancé par les partenaires internationaux à toutes les parties au conflit libyen pour déclarer la cessation immédiate des hostilités sur le plan humanitaire afin de permettre aux autorités locales de rapidement répondre au défi de santé publique sans précédent posé par le COVID-19"

FIN/INFOSPLUSGABON/PLK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon