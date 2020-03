Coronavirus : Le Président Barrow suspend les rassemblements publics en Gambie et ferme les écoles

18 Mars 2020

Banjul, Gambie, 18 mars (Infosplusgabon) - Le Président Adama Barrow a suspendu mardi tous les rassemblements publics et fermé les écoles et les universités à compter du mercredi 19 mars, par crainte d'une pandémie de coronavirus.

Le Président Barrow, s'adressant à la nation, a déclaré "Réalisant à quel point les personnes sont vulnérables lors des rassemblements publics, je déclare par la présente que tous les rassemblements publics sont désormais suspendus.

"Cette suspension concerne toutes les conférences, ateliers et séminaires internationaux et locaux qui seront organisés en Gambie.

"Toutes les écoles, y compris les universités, les madrassas et les daaras ou majlis seront fermées à partir du mercredi 18 mars 2020, pendant 21 jours", a-t-il ajouté.

Selon lui, tous les autres rassemblements publics sous quelque forme que ce soit, y compris les loumas (marchés ouverts) et les gamous (veillées de prières musulmanes) sont immédiatement suspendus pendant trois semaines.

Pendant ce temps, M. Barrow a déclaré que tous les voyageurs en provenance de pays à risque seront isolés pendant quatorze (14) jours dès leur arrivée en Gambie.

Pendant ce temps, l'ancien ministre gambien de la Santé, Omar Sey, a demandé au Président Barrow de ne pas laisser de place à la bureaucratie dans la lutte contre le virus COVID-19 dans le pays.

Ce pays de l'Afrique de l'Ouest n'a pas encore enregistré de cas de coronavirus.

M. Sey a demandé que toutes les frontières officielles soient gérées par un personnel formé et bien équipé pour détecter tout symptôme de la maladie sur les personnes entrant dans le pays.

Les propos de l'ancien ministre sont arrivés à un moment où de nombreux Gambiens des zones rurales risquent de contracter la maladie en raison de la porosité des frontières qui permet aux ressortissants du Sénégal et de la Gambie de se déplacer dans l’ensemble du pays sans être contrôlés pour vérifier leur statut.

"Le point d'entrée doit être à jour, les problèmes de système solaire, d'eau et d'électricité étant résolus. Le personnel doit être formé, équipé et motivé, la bureaucratie doit être allégée et une plus grande sensibilisation doit être créée", a déclaré Sey, ancien ministre de la Santé sous l'ex-président Yahya Jammeh.

Il a appelé le gouvernement à se lancer dans la sensibilisation et l'éducation des communautés, ajoutant que cela les aidera à être en mesure d'identifier les suspects et d'appliquer d'autres procédures dans le traitement des situations relatives à la maladie.

"Je suis très préoccupé par la lenteur des mesures prises pour faire face à cette pandémie dans tout le pays, en particulier dans les communautés rurales. Sensibiliser et éduquer les communautés sur l'identité des suspects, le système d'orientation, appeler le numéro 1025 pour obtenir des conseils et pour se protéger et protéger les autres peut être la seule solution", a-t-il souligné.

M. Sey a expliqué qu'un plan d'action était déjà en place avec le ministère de la Santé, observant que ce plan d'action devrait être suivi pour faire face à une telle situation de pandémie.

"Il existe un plan d'action et il devrait être suivi. Tous les sous-comités devraient recevoir les ressources disponibles conformément au plan d'action, chaque soutien doit appuyer le plan d'action et non des activités verticales", a-t-il déclaré.

