L'Association des écrivains de Gambie lance une campagne contre le coronavirus

Banjul, Gambie, 18 mars (Infosplusgabon) - L'Association des écrivains de Gambie (Writers’ Association of The Gambia, WAG), en collaboration avec le Centre national pour les arts et la culture (National Centre for Arts and Culture, NCAC), a lancé, mardi, une campagne nationale contre le coronavirus mortel qui a été déclaré pandémie par l'OMS.

La campagne contre la COVID-19, qui fait déjà des ravages dans le monde entier, a débuté au Centre national pour les arts et la culture de Banjul.

Hassoum Ceesay, directeur général du NCAC et membre du WAG, a déclaré que l'idée est d'encourager les écrivains à axer leurs écrits sur la sensibilisation de la population au COVID-19. En écrivant différents articles, histoires, poèmes, scénarios, pièces de théâtre, entre autres choses, pour aider à sensibiliser le grand public aux mesures de précaution telles que définies par l'OMS, car "les écrivains ont un grand nombre d'adeptes".

Il a conseillé aux écrivains ou aux journalistes leaders d'opinion, aux chroniqueurs, aux dramaturges, aux poètes, aux musiciens et autres, d'essayer de donner des informations significatives et appropriées sur les précautions à prendre contre la maladie.

Dr Cherno Omar Barry, président de l'AMG, a exprimé la préoccupation de l'AMG, car l'association est consciente de la maladie qui a été considérée comme une épidémie mondiale et maintenant déclarée pandémie par l'OMS.

Il a expliqué qu'elle était devenue une très grande préoccupation pour tout le monde car il s'agit d'une pandémie qui est différente d'une épidémie. Pour ceux qui ne comprennent pas, il a expliqué que "au début du virus Ebola, les gens se demandaient pourquoi il n'était pas considéré comme une pandémie au lieu d'une épidémie, c'est parce que l'épidémie touche une partie du monde; par exemple, le virus zika qui a touché la partie sud de l'Amérique plus que toute autre partie", a expliqué Dr Barry.

Selon lui, une pandémie "est une maladie qui se propage dans le monde entier et dont le nombre augmente et qui devient un phénomène mondial, ce qui est aujourd'hui le cas du coronavirus".

Il a ajouté que c'est une maladie dangereuse qui se rapproche beaucoup du pays, "bien qu’elle ne soit pas encore enregistrée dans le pays, elle frappe à nos portes car elle est déjà présente dans les pays voisins", a exprimé Dr Barry avec crainte.

Le président de l'AMG a déploré l'état de préparation, en particulier la partie sensibilisation qui doit se faire sans délai comme le fait actuellement l'association "que tout le monde commence la campagne, le rôle de l'AMG est important à cet égard, car ils ne sont pas seulement des écrivains mais aussi des journalistes, des leaders d'opinion, des chroniqueurs, des dramaturges, des poètes, des musiciens, des cinéastes et tout le monde doit commencer la sensibilisation car tout le monde est concerné".

Pour éviter d’accuser un retard dans la préparation, il a en outre lancé un appel à la mobilisation de tous pour lutter contre la pandémie par la sensibilisation.

Le coronavirus, connu sous le nom de COVID-19, a enregistré depuis son apparition plus de 190.000 cas avec plus de 7.000 décès dans le monde, alors que le nombre de patients actuellement touchés dépasse les 100.000 dans le monde.

